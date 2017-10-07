LOL世界賽》外星人談神逆轉會戰 Faker：Wolf說衝我們就跟上

Faker賽後談29分鐘大逆轉的會戰經過。（取自Twitch）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕韓國戰隊總是被說是外星人不是沒有原因，就在7日舉行的《英雄聯盟》S7世界大賽小組賽中，A組的EDG首度對戰SKT，EDG可說是從開局就輾壓SKT，一度人頭數9比0領先，經濟領先來到10000，但戰況卻在29分鐘急轉直下，SKT在中路靠著EDG的視野盲區成功策劃一波紀律性極高的控制技COMBO四重奏會戰，讓EDG四顆人頭瞬間融化，賽後，陣中王牌Faker也接受記者Sjokz採訪，全文如下：

Q：首先先恭喜你們獲勝！可以分享一下那波中路團戰的發生經過是如何讓你們扳回劣勢的？

Faker：當時我們陷入絕對的劣勢，不過就在那個時候，Wolf說他要衝了，而我們跟上，珍娜立刻就被收下，我想那就是我們能夠贏下那場會戰的原因。

Q：EDG將所有注意力擺在你們的中路，試著擊殺你，你是如何看待他們這樣的策略？

Faker：在對戰開始前，我就有料想到對方會在上三等時嘗試來GANK我，而這個預測真的發生的時候，我的手卻變成不是那麼靈活，接著我就死了，儘管我也認為我不太可能能存活下來。

Q：你在影片中曾說過為成為傳奇選手，就必須擊敗傳奇選手，你自己有沒有認為有哪位選手能成功成為這樣的人物？

Faker：我們現在才在小組賽階段而已，所以還很難說，你必須贏下一個負有盛名的盃賽頭銜，所以讓我們繼續看下去。