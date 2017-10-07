MLB》響尾蛇4轟炸克蕭 透納5打點助道奇G1奪勝（影音）

透納開轟包辦5打點，追平隊史季後賽紀錄。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕國聯分區系列賽首戰對響尾蛇，道奇王牌克蕭（Clayton Kershaw）先發6.1局挨4發陽春砲慘寫多項紀錄，但獲隊友火力奧援仍摘勝投，透納（Justin Turner）首局就扛三分砲，單場包辦5分打點，助道奇以9：5擊敗響尾蛇，季後賽首戰拔得頭籌。

生涯首次打季後賽的響尾蛇沃克（Taijuan Walker）今慘遭震撼教育，開賽後連被6名打者上壘，透納一棒掃出左中外野三分彈當頭棒喝，沃克花了48球才投完第一局，被道奇打線猛打一輪狼狽退場，生涯季後賽初登板慘澹吞敗，高德利（Zack Godley）中繼5局掉3分，交由3名牛棚接力續投。

道奇打線此役猛攻不斷，首局靠透納三分砲、普伊格（Yasiel Puig）二壘打吃下4分大局，4局下席格（Corey Seager）與透納連續安打、普伊格滾地推進將領先擴大到6分。8局下道奇攻勢再起，席格三壘打送回1分，透納接力敲安助道奇取得9：4領先。

響尾蛇打線前5局遭克蕭強力壓制，僅靠波洛克（A.J. Pollock）陽春砲進帳1分，6局上馬丁尼茲（J.D. Martinez）開轟追回1分，7局上克蕭續投不料竟遭遇空前危機，1出局後被馬堤（Ketel Marte）和馬席斯（Jeff Mathis）背靠背開轟，響尾蛇追成4：7，道奇喊暫停將用球數破百的克蕭換下場休息，單局連換2名牛棚才結束響尾蛇進攻。

克蕭季後賽單場挨4轟仍摘勝，為大聯盟第一人。（USA Today Sports）

9局上道奇推守護神簡森（Kenley Jansen）登板關門，1出局後被馬堤敲安上壘後再投保送，席格接著發生傳球失誤讓響尾蛇跑回1分，所幸簡森及時回穩，以美技沒收投手前強襲球抓下最後一個出局數，簡森關門成功守下道奇季後賽首勝。

《ESPN》數據指出，克蕭此役寫下多項紀錄，季後賽單場挨4轟不僅為隊史首見，克蕭更成為大聯盟史上第一位在季後賽單場挨4轟又摘勝投的投手，另有一數據顯示，克蕭生涯季後賽先發在7局之後（含第7局）防禦率高達25.50。今繳猛打賞一夫當關的透納，單場包辦5打點則追平道奇隊史季後賽紀錄。