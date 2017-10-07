LOL世界賽》擊敗ahq C9打野Contractz：我們是北美最強隊伍

擊敗ahq的賽後，C9打野選手Contractz接受記者Sjokz採訪。（取自LOL Esports flickr）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕儘管在《英雄聯盟》S7世界大賽小組賽首日擊敗強敵EDG，但ahq在次日碰到北美C9戰隊的前期陣容卻顯得毫無招架之力，31分鐘就被對手攻破主堡，賽後，C9打野選手Contractz接受記者Sjokz採訪，全文如下：

Q：這是我們第三次在世界賽場上看到伊澤瑞爾打野，對於操作伊澤瑞爾來說什麼事情是最重要的，並且能確保獲勝？

Contractz：用伊澤瑞爾打野是可以非常詭計多端的，但我也尚未能完全摸透他，身為伊澤瑞爾，你必須要把對方打野甩在你的後頭，這點我還不能完全做到，這也是我自己有所犯錯的部分。我覺得我應該可以將視野做進隊方野區做得更好，這便是遊戲前期很重要的一個關鍵因素。

Q：納帝魯斯昨日（指對上SKT）似乎沒有發揮效用，但這場對上ahq卻有，你們為何會選用這支角色？

Contractz：其實對上SKT會落敗不是因為納帝魯斯不好，而是我自己製造太多失誤，納帝魯斯非常適合搭配伊澤瑞爾，因為他可以補上伊澤瑞爾缺乏的控制技能，因此這支英雄是個安穩的選角成為伊澤瑞爾所需的前排，他在與其他上路英雄的對線也是十分合適，我想這也是為何Impact會選用他。

Q：你看起來非常自省，我們有聽過你說在這個舞台上很容易緊張，這是你們隊伍最大的障礙嗎？讓你冷靜下來維持自己的身手？

Contractz：絕對地，我對於我首次登上世界舞台對抗SKT看起來就是被緊張影響了表現，這場我試著平緩我的緊張感，但我還是緊張到有點顫抖，我想我正在漸入佳境。

Q：北美賽區在6日打出3勝0敗表現，有無任何評點？

Contractz：我們是北美賽區最強的隊伍