電競》謬思合唱團降臨暴雪嘉年華 閉幕慶典狂歡開唱

曾獲葛萊美獎肯定的Muse「謬思合唱團」將擔任2017暴雪嘉年華BlizzCon閉幕佳賓。（暴雪娛樂提供）

〔記者陳耀宗／台北報導〕曾獲葛萊美獎肯定的Muse「謬思合唱團」將擔任2017暴雪嘉年華BlizzCon閉幕佳賓，在美西時間11 月 4 日（六）為親臨現場參與盛會及透過BlizzCon虛擬門票共襄盛舉的玩家帶來精彩表演，同時為暴雪娛樂在美國加州安那漢為期兩天的玩家社群慶典畫下震撼句點。

「我們很興奮能以史上最棒搖滾樂團之一的現場演出做為第11屆 BlizzCon 的閉幕式。」暴雪娛樂執行長暨共同創辦人 Mike Morhaime 表示：「Muse 謬思合唱團用他們創新性的音樂驚艷全球數百萬歌迷，我們也感到十分興奮他們將為所有參與 BlizzCon 的玩家帶來史詩級演出。」

謬思合唱團過去屢獲各項音樂獎項肯定，包含兩項葛萊美獎、一項全美音樂獎、五項MTV歐洲音樂大獎、兩項全英音樂獎、六項 NME新音樂快遞音樂獎及六項Q雜誌音樂獎，自1994年成團起，謬思合唱團已發行七張專輯，並在全球創下超過 2 千萬張專輯銷售量。

而他們的最新專輯無人機隊（Drones）在全球 21 個國家獲得排行榜第 1 名，這也是他們第一張在美國排行榜拿下第 1 名的專輯—並同時於 2016 年葛萊美獎獲得最佳搖滾專輯獎。

今年暴雪嘉年華將於台灣時間11月4日、5日舉行，活動內容非常多元，除了暴雪旗下遊戲的電競賽事決賽外，更有開發團隊深度座談及社群才藝競賽等精彩內容，無法親臨現場的海外粉絲也可以透過購買「虛擬門票」在線上觀賞專門的「BlizzCon綜覽頻道」，一睹經典樂團開唱全程。