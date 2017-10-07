網球》「辛然配」再挫謝淑薇前搭檔 中網問鼎合拍第9冠

〔記者梁偉銘／綜合報導〕北京進行的中國網球公開賽，台將詹詠然／「瑞士公主」辛吉絲（Martina Hingis）後來居上，2：6、6：1、10：5逆轉勝第3種子印度米爾莎（Sania Mirza）／中國東道主彭帥，頭號種子「辛然配」殺進女雙決賽，也締造硬地17連勝紀錄。

無巧不巧，米爾莎、彭帥這組球星人馬，正好都曾是謝淑薇的搭檔，而米爾莎還是辛吉絲前戰友，雙方恩怨情仇糾結多時。如今「辛然配」中網先在次輪再挫宿敵小薇及羅馬尼亞妮可拉絲古（Monica Niculescu），週六她們又再接再厲，連續第3站聯手擊敗老冤家「米彭配」， 強勢問鼎合拍以來第9冠。

這是雙方繼美網大滿貫、上週武漢之後，同樣又在4強關卡狹路相逢，新科世界球后組合的「辛然配」延續對戰2連勝氣勢，儘管開賽熱機稍慢丟掉首盤，次盤她們火力全開展開反撲，只掉1局扳平坐擁地主優勢的「米彭配」。戰線拉進「超級搶10」，拚出信心的「辛然配」乘勝追擊，4：4之後連下5球，聽牌時更只讓「米彭配」躲個1個賽末點，逼得勁敵苦吞對戰3連敗。

贏球效率極高的「辛然配」，自今年2月起合拍，已集滿8冠、51勝，除了北京中網，她們也提前獲得10月22至29日新加坡ＷＴＡ年終總決賽雙打8強門票。