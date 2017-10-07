NBA》減重成功膝蓋更輕鬆 飆風玫瑰盼重回顛峰

「飆風玫瑰」羅斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今年7月與騎士隊以一年210萬美元簽下短約的前聯盟MVP「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose），過去曾胖到210磅（約95.3公斤），不過今年夏天在加盟騎士後，配合訓練，已成功甩掉13磅（約5.9公斤）。

近年來羅斯飽受傷痛困擾，加上負面心態，使他的職業生涯逐漸凋零，但新球季他決定克服心魔、甩開陰霾，希望「飆風玫瑰」能在騎士隊重新綻放。「體重變輕後，我的膝蓋最有感覺，不再像之前會一直痠痛，」羅斯說道，「不過除此之外，暫時沒有太多差別，以前在95公斤時，我還是能夠飆風過人，但現在卻再也做不到了。」

羅斯是2008年的選秀狀元，更曾在2011年拿下年度MVP，雖然今年只有28歲，但他過去幾年來數次遭遇嚴重的膝蓋傷病，包括左膝十字韌帶撕裂，右膝蓋兩次遭遇半月板撕裂，曾4次動刀治療。

「這已經是我第10個賽季了，也很了解自己的身體，」羅斯說，「現在也知道什麼不該做，什麼不該吃，以及絕對要遠離某些東西。」而騎士隊今天在熱身賽第二戰，終場遭溜馬逆轉吞敗，羅斯今日上場14分鐘8投5中，砍下15分、3個助攻。

「飆風玫瑰」羅斯（1號）本季轉戰騎士。（今日美國）