MLB》洋基關鍵代跑 遭捕手跪著傳二壘牽制出局（影音）

〔體育中心／綜合報導〕美聯季後賽第二戰，印地安人一度落後5分，最後在延長賽第13局靠高姆斯（Yan Gomes）的再見安打，終場以9：8贏球。高姆斯除了再見安外，他在第11局上將代跑的托萊斯（Ronald Torreyes）牽制二壘出局，也是印地安人贏球的關鍵之一。

11局上，洋基首名打者佛雷瑟（Todd Frazier）擊出三壘方向滾地球，印地安人三壘手岡薩雷茲（Erik Gonzalez）接球後發生大暴傳，讓洋基無人出局就攻占二壘，此時洋基換代跑托萊斯，下棒賈納（Brett Gardner）擺出短棒，印隊投手湯姆林（Josh Tomlin）投出偏外角的壞球，捕手高姆斯接到球後，直接跪著傳二壘，將離壘過遠的托萊斯牽制出局，也讓洋基的攻勢受阻。

根據大聯盟「Statcast」顯示，高姆斯傳二壘的時間為1.88秒。他不但防守建功，13局下還從畢坦西斯 （Dellin Betances）手中敲出再見安打，助球隊獲勝，系列賽取得2：0的聽牌優勢。

「這就是10月的棒球。」高姆斯賽後表示，「我們此戰有著驚人的反撲，這或許是今年我們最好的逆轉秀之一，現在球隊在系列賽取得2：0領先前進紐約，這感覺相當棒。」

「我只是想嘗試積極一點。」托萊斯則說，「我想要確保有好的離壘距離，我嘗試回壘，盡我所能以最快速度回去，但我沒能做到。」