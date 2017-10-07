中職Live》土洋大戰王則鈞對史博威 兄弟 v.s 桃猿

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 兄弟 0 0 0 0 1 0 桃猿 0 0 0 0 2

第三局

三局上，林明杰二壘方向滾地球造成郭嚴文傳球失誤，一壘有人，陳文杰二壘方向滾地野手選擇上壘，一出局，王威晨遭三振，兩出局，吳東融擊出右外野安打，一、二壘有跑者，周思齊投手方向滾地遭刺殺，三出局。

第二局

二局下林泓育游擊方向滾地遭刺殺，一出局，朱育賢選到四壞保送，陳俊秀中外野深遠飛球遭接殺，兩出局，郭嚴文游擊方向滾地遭刺殺，三出局。

二局上陳子豪中外野飛球遭接殺，一出局，曾陶鎔遭三振，兩出局，林書逸遭三振，三出局。

第一局

一局下詹智堯遭三振出局，一出局，林智平游擊滾地遭刺殺，兩出局，王柏融一壘滾地遭刺殺，三出局。

一局上王威晨遭三振，一出局，吳東融選到四壞保送，周思齊游擊方向平飛球遭接殺，游擊手傳一壘失誤，跑者上二壘，兩出局，陳子鴻遭三振，三出局。

先發陣容：