中職Live》土洋大戰王則鈞對史博威 兄弟 v.s 桃猿

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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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R
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H
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E
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兄弟
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0
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0
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0
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0
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1
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0
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桃猿
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0
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0
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0
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0
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2
第三局
三局上，林明杰二壘方向滾地球造成郭嚴文傳球失誤，一壘有人，陳文杰二壘方向滾地野手選擇上壘，一出局，王威晨遭三振，兩出局，吳東融擊出右外野安打，一、二壘有跑者，周思齊投手方向滾地遭刺殺，三出局。
第二局
二局下林泓育游擊方向滾地遭刺殺，一出局，朱育賢選到四壞保送，陳俊秀中外野深遠飛球遭接殺，兩出局，郭嚴文游擊方向滾地遭刺殺，三出局。
二局上陳子豪中外野飛球遭接殺，一出局，曾陶鎔遭三振，兩出局，林書逸遭三振，三出局。
第一局
一局下詹智堯遭三振出局，一出局，林智平游擊滾地遭刺殺，兩出局，王柏融一壘滾地遭刺殺，三出局。
一局上王威晨遭三振，一出局，吳東融選到四壞保送，周思齊游擊方向平飛球遭接殺，游擊手傳一壘失誤，跑者上二壘，兩出局，陳子鴻遭三振，三出局。
先發陣容：
|
兄弟
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棒次
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桃猿
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王威晨
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1
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詹智堯
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吳東融
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2
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林智平
|
周思齊
|
3
|
王柏融
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陳子鴻
|
4
|
林泓育
|
陳子豪
|
5
|
朱育賢
|
曾陶鎔
|
6
|
陳俊秀
|
林書逸
|
7
|
郭嚴文
|
林明杰
|
8
|
林立
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陳文杰
|
9
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黃浩然
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王則鈞
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先發投手
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史博威