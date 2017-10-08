呂彥青先發力拚亞錦賽冠軍留台灣 今日賽事預告與轉播

呂彥青。（記者羅沛德攝）

MLB季後賽衛冕軍小熊出戰國民隊系列賽第二場，前場小熊以3:0完封國民，次役小熊推出王牌萊斯特（Jon Lester）先發對上國民左投薩雷茲（Gio Gonzalez）。

另一場從外卡打進季後賽的響尾蛇，首戰不敵國聯龍頭道奇，關鍵第二戰將派出雷伊（Robbie Ray）掛帥先發，出戰道奇的老將希爾（Rich Hill）。

2017亞錦賽來到最後一天賽程，中午由菲律賓與南韓展開季軍戰，晚間冠軍戰則由台灣與日本交手，前一戰遭扣倒，台灣將派出呂彥青出戰日本，呂彥青曾在2015年亞錦賽面對日本投出6局無失分的優質先發，期望他能夠為台灣把冠軍獎盃留在自己家！

日職方面賽季進入尾聲，確定進入季後賽的樂天今將與洋聯龍頭軟銀交手，樂天派出王牌則本昂大，軟銀則是推出武田翔太應戰，我國好手宋家豪則有機會能登板中繼。

中職補賽週最後兩天，兄弟與桃猿交手，兄弟將派出新人蔡齊哲面對桃猿道恩斯，另一場統一與富邦，雙方尚未公布先發投手。

海碩盃決賽下午兩點在高雄巨蛋開打，先進行男雙決賽，接下來的重頭戲男單決賽，則由「費爸殺手」當斯柯伊（Evgeny Donskoy）對上羅馬尼亞重砲科皮爾（Marius Copil），喜歡網球的球迷們千萬不要錯過。

NBA熱身賽，勇士與灰狼將在上海進行今年第二場的中國熱身賽，前一戰輸球的衛冕軍勇士，將會如何反撲，讓我們拭目以待！

MLB季後賽

05:30 小熊 vs. 國民（FOX體育、FOX體育三台、民視）

09:00 響尾蛇 vs. 道奇（FOX體育、FOX體育三台、民視）

亞錦賽



12:00 菲律賓 vs. 南韓 <季軍戰> （緯來體育、愛爾達育樂）

18:00 日本 vs. 台灣 <冠軍戰> （緯來體育、愛爾達育樂）

日職

17:00 軟銀@樂天（FOX體育）

中職

17:05 中信兄弟 vs.Lamigo桃猿（緯來綜合、ELEVENSPORTS、CPBLTV）

17:05 統一獅 vs. 富邦悍將（愛爾達足球、CPBLTV）

海碩盃

14:00 決賽 （民視、愛爾達體育、中華電信、Yahoo奇摩、Line Today）

NBA熱身賽

19:00 勇士 vs. 灰狼（上海戰）（緯來育樂、愛爾達體育）

台灣隊。（記者羅沛德攝）