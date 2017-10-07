中職》陳琥原定今先發抗猿 下樓梯摔傷右腕休兵

中信兄弟二軍先發投手陳琥。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者郭羿婕／桃園報導〕桃猿、中信今起進行關鍵2連戰，中信若要爭取季後賽門票，有「不能贏的壓力」。原定今派小將陳琥先發，但總教練史耐德說，3天前傳來陳琥下樓梯時摔倒，傷到右手腕，須休息1至2週。

儘管史總表示，要繼續觀察陳琥狀況，但陳琥本季形同提前報銷；史總苦笑說：「這2週會用防撞泡棉把他捆起來，避免再受傷。」

中信今推出王則鈞掛帥，對上在主場戰績8勝1敗的猿隊王牌史博威，並由陳子鴻首度擔綱先發第4棒。至於詹子賢，史總說，他因頸部不適先休息，今未先發。

提到陳子鴻，史總說：「或許4棒在亞洲文化有不同意義，但在美國就是其中一個棒次而已，他近況不錯，正常發揮就好，我也叫他別想太多。」

明天是中信本季最終戰，將交給新秀蔡齊哲出戰猿隊，他前次也在戰情尷尬時登板，9月27日對猿先發3局掉5分吞敗。

史耐德說，雖蔡齊哲前次先發結果不甚理想，但投球內容有看到不錯的地方，值得再給他一次機會，「我真的很喜歡這個年輕人，態度很好，練習也很認真。」

中信並將18歲投手陳柏豪拉上一軍，今、明天都會讓他待命上場。另外，上週傳出心臟不適的張志豪已隨隊練習，但須隨時注意心跳狀況，確定例行賽不會再上場。

史耐德。（記者林正堃攝）