田徑》世大運銀牌陳奎儒 全運會拚上屆奧運門檻

陳奎儒今天擔任一日店長。（記者卓佳萍攝）

〔記者卓佳萍／台北報導〕台北世大運110公尺跨欄銀牌好手陳奎儒今天現身在公館商圈品牌店家，擔任一日店長，他在現場跟國、高中田徑隊分享心路歷程，今天也是他連假的唯一休假日，接下來將迎戰宜蘭全運會，他將在比賽中挑戰上屆里約奧運參賽門檻13秒47。

陳奎儒目前仍維持訓練，一週練六天，備戰宜蘭全運會，他也將回到生涯首金福地宜蘭，2013年當時他在宜蘭全大運跨出生涯首面金牌，「這次我想挑戰上屆奧運標準，希望可以增加自己的信心。」他目前個人最佳是13秒55，也是全國紀錄。

分享會中陳奎儒談到，自己的戰場並非在國內，「主要目標是突破自己的成績，不要把自己局限在台灣這個圈子，想要走出這個舒適圈，往國際接軌。」

陳奎儒也向田徑種子們建議未來方向，若覺得遇到頻頸或無法突破，可以考慮換項目，不要放棄運動這條路。

擔任一日店長，陳奎儒坦言，仍不習慣面對大眾的公開活動，但若是一問一答，自己可以針對問題做回答，比較敢說，如果是一個人演講，可能就會詞窮。

陳奎儒（右）擔任一日店長，現場有田徑隊選手舉手發問。（記者卓佳萍攝）

陳奎儒（右）今天擔任一日店長，他在現場分享奪牌與田徑心路歷程。（記者卓佳萍攝）

陳奎儒最後跟粉絲合照。（記者卓佳萍攝）

陳奎儒（左）與大學同學合照。（記者卓佳萍攝）