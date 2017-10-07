LOL世界賽》不敵歐洲第二種子MSF 閃電狼再吞第二敗

[1]不敵歐洲第二種子MSF，閃電狼再吞第二敗。（取自MSF臉書）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《英雄聯盟》S7世界大賽小組賽7日D組賽事首先登場，首場是北美TSM與中國WE雙強對決，由TSM順利勝出；接著上場的是台灣閃電狼與歐洲MSF，閃電狼無法抵擋特朗德的強壯棒子以及41分推打法，最終還是在46分鐘敗下陣來，目前已經累積2敗，下一場將會對上中國WE，若想拚分組前二晉級，已經沒有再輸的本錢。

[2]首場比賽由TSM對上WE，前者選則科加斯（Hauntzer）、古拉格斯（Sevenskeren）、庫奇（Bjergsen）、崔絲塔娜（Doublelift）及銳空（Biofrost）；WE則是慎（957）、史瓦妮（Condi）、星朵拉（xiye）、剎雅（Mystic）與塔里克（Ben）。（取自Twitch）

開局TSM就在打野視野控制勝過對方，也讓史瓦妮（Condi）很難做到事，而三線一片和氣，直到15分鐘才由星朵拉（xiye）收下古拉格斯（Sevenskeren）取得首殺，接連開始在上下兩路趨前展開碰撞，但下路視野還是掌控在TSM手上，彼此也各拿一條小龍。

24分鐘TSM選擇在河道開戰收下對方2顆人頭後順利吃下巴龍，但TSM沒趁著巴龍BUFF拿到太多物件，僅推掉兩座中二塔；緊接著第二條巴龍現蹤，雙方再度展開視野爭奪戰，33分鐘爆發衝突，TSM靠著科加斯（Hauntzer）成功吸住對方所有砲火，後排雙射手不斷輸出打出1換5，連巴龍都還沒吃就直接攻陷主堡，結束比賽。

[3]下一場則是FW對上MSF，前者選出科加斯（MMD）、古拉格斯（Karsa）、庫奇（Maple）、吉茵珂絲（Betty）與露露（SwordArT）；MSF則是特朗德（Alphari）、史瓦妮（Maxlare）、奧莉安娜（PowerOfEvil）、寇格魔（Hans Sama）與珍娜（IgNar）。（取自Twtich）

開局雙方打野不斷搶視野也讓彼此並無太多GANK機會，儘管庫奇（Maple）在藍方野區被對方蹲點取得首殺，但閃電狼也靠著更佳的營運能力收下首塔經濟及頭兩條小龍，而雙方在巴龍現蹤後展開視野爭奪戰，閃電狼趁勢收下第三條小龍，MSF則是選擇開巴龍逼戰，順利收下科加斯（MMD）及吉茵珂絲（Betty），讓閃電狼只能放掉巴龍。

靠著巴龍BUFF，MSF把閃電狼視野壓制完全越不過河道，並持續貫徹以特朗德主導的41分推，MSF再度靠著視野盲區在36分鐘蹲點成功收下古拉格斯，隨後火速吃下巴龍後進逼對方高地，閃電狼想抓特朗德失敗後又讓MSF其他成員趁勢來到下路收下水晶兵營，完全無力阻止。

陷入極大劣勢的閃電狼選擇第二條巴龍及遠古巨龍，MSF再度從上路挺進高地，閃電狼慘敗被收下3顆人頭，讓MSF直接進逼主堡，最終還是在46分鐘落敗。