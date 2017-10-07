中職》黃浩然復出先發 季後賽盼借重他經驗

黃浩然，（資料照，記者林正堃攝）

〔記者郭羿婕／桃園報導〕桃猿備戰季後賽，盼借重鐵捕黃浩然的經驗，今重返一軍陣容就先發，總教練洪一中表示，藉例行賽最後幾場，測試他的狀況，「季後賽沒有分年輕的或老將，以狀況好為優先，但捕手要有經驗的來壓陣。」

黃浩然季中比賽受傷，因左前臂尺骨骨折在7月23日開刀，當時洪總就說他手術狀況還不錯，應可趕在季末歸隊，如今復出在進度中。

黃浩然先在二軍打4場友誼賽，還在適應比賽強度，他說，缺陣的2個半月就是努力治療、復健、訓練，雖復元尚未達100%，傷處仍會痠，鋼釘也還在裡頭，但狀況還可以，先測試能否承受實戰張力，畢竟一、二軍強度有差。

黃浩然植入的鋼釘可拆可不拆，雖有異物感，但目前影響不大，他以能打季後賽為前提，暫不考慮再開刀取出鋼釘，否則又得等它復元，「本來就希望趕在總冠軍賽回來，就看今天適應強度能到哪，再由教練評估有無機會打季後賽。」

黃浩然說，在二軍接捕碰到最快球速約140公里，今天先發投手是史博威，算是他這2個半月來接到最快的球。他並表示，教練希望他以守備、引導投手為主，來幫助球隊，打擊就慢慢調整、適應。

猿隊今登錄4名捕手，黃浩然預定先蹲5局，若狀況許可再拉長到7局，不一定會打滿。

對於新秀廖健富，黃浩然也給好評，他說，廖健富打擊好，守備資質也不錯，逐漸累積經驗一定會有所成長，就像嚴宏鈞今年出賽機會多，越來越沉穩。洪總也說，廖健富表現OK，有機會列入季後賽名單。