海碩盃男網賽》「費爸殺手」、羅馬尼亞重砲週日爭冠

科皮爾。（記者黃志源攝）

〔記者梁偉銘／高雄報導〕總獎金12.5萬美元（約380萬台幣）的高雄海碩男網賽，羅馬尼亞重砲科皮爾（Marius Copil ）、「費爸殺手」登斯科伊（Evgeny Donskoy）各自闖過單打4強關卡，第3、4種子台灣時間週日下午約4時爭冠。

目前世界男單排名89的登斯科伊，今年初杜拜爆冷打敗瑞士傳奇費德爾（Robert Federer）而一戰成名，也被國內球迷譽為「費爸殺手」。這位27歲的俄國悍將週六4強戰穩紮穩打，只花70分鐘、2個6：3解決南非對手哈里斯（Lloyd Harris）。談及週日決戰，第4種子「費爸殺手」信心滿滿說：「科皮爾是位出色選手，發球威脅性極大，球速偏快的室內硬地球場特別有利，我必須打的更有耐心，臨場儘量多在底線來回，找尋關鍵機會突破得分。」

登斯科伊。（記者黃志源攝）

全球排行暫居77席的科皮爾，只比登斯科伊小1歲，他曾在2015年澳網締造高達時速242公里的賽史發球紀錄。此役他也不改重砲本色，強轟14記愛司、第1發得分率高達91%，力保全場發球局不失，終挾6：2、7：6（7：5）擊垮澳洲「幸運輸家」馬托塞維奇（Marinko Matosevic）， 強勢殺進壓軸舞台。

馬托塞維奇。（記者黃志源攝）

第6屆高雄海碩盃明將進入最後一天賽程，大會表示，週日若能超過5千人次進場觀戰，明年就將首度引進高科技鷹眼系統，讓南台灣的港都球迷也能享受更高規格的國際職業賽事體驗。