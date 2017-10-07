MLB》爭議判決吉拉迪沒挑戰 網友開酸讓查普曼也按讚（影音）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天一度握有5分領先，卻遭印地安人大逆轉輸球，在5戰3勝制的分區季後賽系列戰陷入0：2絕對劣勢。洋基總教練吉拉迪（Joe Girardi）在關鍵時刻沒有提出不挑戰，引起部分紐約不滿，有網友直言應該開除吉拉迪的言論，連當家終結者查普曼（Aroldis Chapman）也按讚。

洋基一度取得8：3的領先，6局下印地安人2出局攻占二、三壘，印地安人後援投手格林（Chad Green）面對代打的齊森霍（Lonnie Chisenhall）投近身球，但主審認為球碰到打者的手，因此判為觸身球，洋基捕手桑契斯（Gary Sanchez）示意教練團可以挑戰，但吉拉迪沒有提出挑戰，下一棒林多（Francisco Lindor）敲滿貫砲，洋基因此付出慘痛的代價。

《紐約每日新聞》發現，一名網友在社群媒體Instagram上酸吉拉迪，「希望季後別在與吉拉迪續約，他太蠢了。」這評論竟讓查普曼按讚。

吉拉迪表示，賽後也覺得很懊悔，應該可以挑戰，但自己是從捕手出身的，他不想打亂投手的節奏，並坦言都是自己的決定，之後主動告知主審不挑戰，「這場已經輸了，我們必須往前看。」

一名網友在社群媒體Instagram上酸吉拉迪，「希望季後別在與吉拉迪續約，他太蠢了。」這評論竟讓查普曼按讚。（圖片取自網路）

洋基總教練吉拉迪。（美聯社）

查普曼。 （法新社）

