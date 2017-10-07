中職》心臟不適經檢查無礙 張志豪報平安

張志豪。（記者林正堃攝）

〔記者郭羿婕／桃園報導〕中信球星張志豪上週因心臟不適緊急送醫，今已隨隊練球，好消息是檢查無大礙，狀況正常，他也終於能報平安：「一切來得太突然，當時還不知道到底有沒有事，不曉得怎麼講，不好意思讓大家擔心了。」

張志豪上週四結束桃園比賽，前往台中，當晚就覺得不舒服，隔天賽前換好球衣，依然胸悶不適，感覺吸不到空氣，由於心跳僅30幾下，立刻送醫，並住進加護病房，一度發出病危通知，嚇壞所有人。

「以前沒發生過這種狀況，家人也沒病史。」張志豪心有餘悸說，當時很緊張，但因不清楚到底怎麼了，滿頭問號躺在床上，感覺很慌。

其實，當天早上，張志豪母親才剛動完子宮肌瘤手術出院，自己接著住院，怕媽媽擔心，只跟家人說是感冒，但比賽轉播提到他心律不整，媽媽電話就來了。他說：「不好意思讓大家擔心了。」

由於張志豪已下二軍，本季提前結束，今經防護員確認可輕鬆動一下，他才敢回球場練習，仍要持續注意心跳，「今年球季結束了，有點可惜，但也沒辦法。」

張志豪依然不知病發原因，他表示：「我有跟防護員說，只想知道能不能打球、能不能動，其他的，我都不想知道。」

中信領隊劉志威表示，經詳細檢查，張志豪狀況沒什麼問題，觀察期至下週三，這段期間沒狀況就表示正常，有可能只是血塊塞住，情況解除就沒事；若能晉級季後賽，他也會在出賽名單。

張志豪。（記者林正堃攝）

張志豪。（記者林正堃攝）

張志豪。（記者林正堃攝）