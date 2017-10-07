林威志、郭家齊稱王封后 天利盃梅花湖鐵人三項新贏家

連日趕場出賽的林威志，首度天利盃稱王。（中華民國鐵人三項協會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2017天利盃宜蘭梅花湖全國鐵人三項錦標賽，週六男、女菁英標準賽冠軍全都換人當。277高雄市鐵人三項訓練中心林威志首度稱王；郭家齊、張綺文女子組金包銀，尋求五連后的張嘉家因腳扭傷棄賽。

19歲的林威志與職棒名將同名，是屏東科技大學新鮮人，週五他先在宜蘭全運標準賽拿到第3，週六上午全運混合接力亞軍，下午緊接著角逐天利盃鐵人三項賽，又以1小時53分16秒勇奪冠軍，游泳起家的林威志坦承累壞了，「頭一回游那麼慢，跑步時大腿不堪負荷，感覺快抽筋，還好隊友協助下順利撐完。」第2、3名為維格鐵人隊張家豪、林志峰。

娘子軍方面，同樣來自277高雄市鐵人三項訓練中心的郭家齊突圍而出，2小時5分3秒第一次封后，隊友死黨張綺文屈次，ZIV運動眼鏡張蘿苡第3。綽號「大肉肉」

郭家齊，，一度因傷貪吃暴肥至62公斤，還好苦練半年降到54公斤，「壓力大時，我確實特別會吃！」結束天利盃，林威志、郭家齊都將參加兩週後香港亞洲盃，兩人期許再創佳績。

2017天利盃宜蘭梅花湖全國鐵人三項錦標賽熱鬧登場。（中華民國鐵人三項協會提供）

減重有成的郭家齊，頭一回天利盃封后。（中華民國鐵人三項協會提供）