LOL世界賽》敗給SKT完美營運 ahq苦戰39分鐘落敗

[1]SKT以三勝暫居A組龍頭，輸給SKT後，ahq則是1勝2敗。（取自LOL Esports flickr）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕本日《英雄聯盟》S7世界大賽小組賽的兩支台灣戰隊又是以二敗坐收，晚上A組首場賽事由韓國SKT對上ahq，儘管ahq開局拿下首塔、首殺、首龍，前期也不斷找打架機會，但SKT在對戰劣勢下選擇用營運主導遊戲節奏，不斷靠著科加斯及飛斯上下兩路分推，拖垮ahq節奏，最終順利在39分鐘贏下勝利，以三勝暫居A組龍頭，輸給SKT後，ahq則是1勝2敗，得視稍後C9及EDG的對戰決定小組賽第一輪是第二名或第三名。

[2]本場由SKT先選，選擇科加斯（Huni）、史瓦妮（Peanut）、飛斯（Faker）、圖奇（Bang）與露露（Wolf）；ahq則是茂凱（Ziv）、古拉格斯（Mountain）、星朵拉（Chawy）、剎雅（AN）與珍娜（Albis）。（取自Twitch）

SKT開局就針對古拉格斯（Mountain）打野動線做壓迫，但酒桶成功挺進開局亂流，隨後策劃兩波下路四夾二取得兩顆人頭並帶走首條火龍， 但SKT也靠著兩度三夾一收下茂凱（Ziv）及古拉格斯，但星朵拉（Chawy）及時預判成功帶走準備回家的史瓦妮（Peanut）。

16分鐘雙方在巴龍池後展開會戰，ahq成功收下兩顆人頭後穩穩拿下預示者，但SKT還是靠著營運維持經濟與比賽節奏，儘管ahq人頭數有優勢，但節奏卻被skt的科加斯及飛斯不斷轉線分推，拖垮ahq節奏。

32分鐘ahq等不下去，順利趁著SKT吃小龍空檔硬吃巴龍成功，隨即從下路連推兩塔挺進對方高地，但被skt抓到走位失誤，反打一波0換2攻勢，接著遠古巨龍又被對方搶到，隨後又被打出0換5攻勢，39分鐘看著主堡被SKT攻陷。