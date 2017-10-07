亞冠賽》稻葉篤紀赴桃園觀戰 鎖定王柏融等3猿將

王柏融。（記者林正堃攝）

〔記者郭羿婕／桃園報導〕亞冠賽日本隊總教練稻葉篤紀今、明天到桃園欣賞中職賽事，主要觀察幾位可能入選台灣代表隊的選手，他第一個就點名對王柏融印象深刻，認為他不僅能挑戰日職，到大聯盟也會有不錯的機會。

稻葉篤紀今天下午抵台，一下飛機就到桃園球場觀戰，他說，從3月在日本進行的台日對抗賽，就對王柏融留下深刻印象，「他是很好的打者，今天看了之後更加確認，他一定會是台灣隊重要的中心打者，我回去必須想些對策。」

王柏融一心想旅外，美、日職都是選項，稻葉篤紀也說，王柏融打擊技巧非常好，極具實力，在日職活躍機會很大，甚至赴美到大聯盟都會有不錯的成功機會。

稻葉篤紀也特別注意猿隊主將朱育賢、年輕投手朱俊祥，他說，對朱俊祥球質印象深刻，相信他會成為台灣代表隊勝利方程式的一角。

亞冠賽是稻葉篤紀接任日本國家隊監督的首戰，目標直指冠軍，他並表示，最重要的是2020年東京奧運，趁亞冠賽觀察哪些選手未來會是奧運主力，也是此次比賽重點。

亞冠賽日本隊總教練稻葉篤紀。（記者林正堃攝）

亞冠賽日本隊總教練稻葉篤紀。（記者林正堃攝）

亞冠賽日本隊總教練稻葉篤紀。（記者林正堃攝）

王柏融。（記者林正堃攝）

朱育賢。（記者林正堃攝）

朱俊祥。（記者林正堃攝）