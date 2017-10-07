MLB》伸卡球均速不到140公里 小熊先發照樣壓制國民（影音）

〔體育中心／綜合報導〕國聯分區系列賽，小熊先發投手韓德瑞克斯（Kyle Hendricks）今天對上國民，全場沒有一顆球超過90.5英哩（約145.6公里），但他靠著精準控球、以及尾勁相當大的伸卡球，主投7局沒有失分，助小熊在5戰3勝制的系列賽獲得首勝。

國民隊在例行賽的團隊得分為819分，排在全大聯盟第五、國聯第三，團隊安打數1477支、打擊率2成66，皆排在國聯第四，可說是一支攻擊火力強的球隊。

根據《FanGraphs》顯示，韓德瑞克斯拿手的伸卡球，均速僅85.6英哩（137.7公里）。此戰最快也不超過90.5英哩，他全場靠著伸卡球、變速球等球種，7局投球僅被敲2安，送出6次三振、3次保送沒有失分，完全壓制國民。

而國民先發投手「天才小史」史崔斯柏格（Stephen Strasburg）此戰光是變速球最快就有90.9英哩（約146.2公里），比韓德瑞克斯的速球還快，他今天最快球速也飆至97.7英哩（約157.2公里），前5.2局甚至上演無安打。總計史崔斯柏格主投7局飆出10次三振，被敲3安，但因隊友守備失誤掉2分非自責分，無奈吞敗。

韓德瑞克斯。（法新社）

「天才小史」史崔斯柏格。（美聯社）