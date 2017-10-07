中職》稻葉看好挑戰大聯盟 大王感激：繼續努力

王柏融。（記者林正堃攝）

〔記者郭羿婕／桃園報導〕亞冠賽日本隊總教練稻葉篤紀今天現身桃園球場，觀察可能入選台灣代表隊的選手，他看好王柏融挑戰美、日職，王柏融得知後笑說：「謝謝他的肯定，自己還有很多需要加強的地方，繼續努力。」

稻葉篤紀今、明天都會到桃園球場欣賞猿象戰，提到印象深刻的球員，第一個點名王柏融，讚賞他打擊技巧非常好，認為他在日職活躍機會很大，甚至到大聯盟都會有不錯的成功機會。

亞冠賽日本隊總教練稻葉篤紀。（記者林正堃攝）

王柏融上週因右手無名指挫傷，休兵2場，今重返先發三棒、守右外野，以單場4支2、3打點，助猿隊7：2擊敗兄弟，目前仍以打擊率4成09、176支安打、30轟、99分打點，穩居四冠王。

由於上次出賽已是9月29日，王柏融說，今晚第一次打擊感覺有些僵硬、生疏，之後就比較好，「手還是有點瘀青不適，打擊沒什麼影響，只是丟球有點痛，剩下2場例行賽應可正常出賽。」

王柏融沒拿過全壘打和打點王，由於領先較多，幾乎篤定可首度雙雙入袋，且是當前唯一四割男；打擊率與安打仍有獅隊陳傑憲3成91、168安在後頭追趕，但大王一舉奪魁希望濃厚，他則說：「順其自然。」

至於亞冠賽，王柏融表示，還沒想到那裡，先把眼前工作做好，還有總冠軍賽要打，不想影響自己。

王柏融。（記者林正堃攝）