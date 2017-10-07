LOL世界賽》中國EDG再輸北美C9 難堪三連敗分組墊底

[1]EDG以三連敗難堪成績結束小組賽第一輪賽事。（取自LOL Esports flickr）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕做為《英雄聯盟》中國LPL賽區第一種子，EDG卻沒有在世界賽場打出該有的風采，在今（7）日世界大賽小組賽最後一組出賽的EDG對上北美C9，卻整場遭到壓制，陷入對方41分推下的窘境，既無法解決慎的分推，正面會戰又無法取勝，最終就在38分鐘主堡遭攻破，以三連敗結束小組賽第一輪賽事，C9則是以2勝1敗暫居A組第二，第一則是三連勝的韓國SKT，台灣ahq以1勝2敗位居第三。

[2]本場C9先選，選擇慎（Impact）、葛雷夫（Contractz）、星朵拉（Jensen）、剎雅（Sneaky）及露露（Smoothie）；EDG則是科加斯（Mouse）、嘉文四世（Clearlove7）、路西恩（Scout）、法洛士（iBoy）與銳空（Meiko）。（取自Twitch）

開局C9三路就兇猛換血，6分鐘星朵拉（Jensen）在葛雷夫（Contractz）Gank的幫助下首殺路西恩（Scout），接著10分鐘雙方在兩地打出1換1攻勢，不過C9也靠著對方調線空窗收下中下外塔，15分鐘雙方在中路開戰，儘管嘉文四世（Clearlove7）進場開戰卻被集火收下，也讓C9順利拿下預示者。

儘管EDG一直想找機會碰撞，但總是無法一次收下對方多名成員，C9則是靠著慎（Impact）的41分推不斷讓EDG疲於奔命，28分鐘C9直接殺入對方高地靠著星朵拉（Jensen）開大打出0換3攻勢後順利吃下巴龍，接著再靠著慎犧牲打讓隊友推倒上路兵營。

但EDG也在35分鐘自家高地展開反擊靠著銳空（Meiko）及嘉文四世的控制技COMBO成功收下一顆人頭，暫緩對方攻勢，但下一條巴龍還是由C9拿下，隨即大軍壓境推倒三兵營，順利在38分鐘攻陷主堡拿下勝利。