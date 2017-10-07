NBA》效法NFL國歌「跪地」？ 柯瑞：這樣可能適得其反

勇士隊當家球星柯瑞。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）日前公開批評NFL美式足球選手在國歌演奏時單膝跪地，在體壇掀起風波，而NBA金州勇士指標球星柯瑞（Stephen Curry）今天則表示，NBA球員如果效法NFL球員，在唱國歌時跪地抗議，將可能「適得其反」。

美式足球聯盟（NFL）日前至少上百名球員在比賽唱國歌時單膝跪地或坐下以示抗議，還有球隊乾脆直接等到國歌結束才出場，抗議對川普的不滿。

NFL傑克森維爾美洲虎隊與巴爾的摩烏鴉隊在英國倫敦比賽時，兩隊許多球員都在唱國歌時單膝跪地。（資料照，美聯社）

目前人在中國上海與灰狼隊進行熱身賽的「咖哩小子」柯瑞，被問到NBA是否要效法NFL國歌跪地抗議方式時則說：「這樣的方式，對我而言，可能會造成反效果。」他認為，球員應該可以用更好的方式來表達自己的意見，像是發揮自己在社群媒體上的影響力。

今年奪下NBA總冠軍的金州勇士隊，原應按傳統前往白宮參訪，柯瑞就因不認同川普的政策，公開表態不願前往，後也引發川普在推特發文，撤回對勇士的邀請。

川普收回邀請函。（圖片取自川普推特）

國歌下跪事件越演越烈，根據ESPN的報導，NBA當局已向各球隊發出備忘錄，表示17日球季開打時，球員必須在唱國歌時站立，不過還是有球員打算用其他方式表達訴求，日前湖人隊與灰狼隊第一場熱身賽時，在國歌演奏間兩隊就曾分別手勾著手，湖人隊更打算今後整季，在國歌時全隊都要手勾手。

灰狼隊職員賽前手勾手向川普表達不滿。（取自推特）

湖人隊職員賽前手勾手向川普表達不滿。（取自推特）