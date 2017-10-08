鬥陣特攻》成功擋下HKA攻勢 閃電狼順利晉級冠軍戰

閃電狼贏得勝利，挺進冠軍戰。（取自YOUTUBE）

〔記者陳耀宗／台北報導〕《鬥陣特攻》OPC第二季季後賽昨（7）日進行閃電狼與HKA的交手，前三張地圖儘管遭遇HKA不小抵抗，但閃電狼還是順利取得三連勝，但第四、五張地圖HKA成功反擊追回兩分，而第六張地圖灕江天塔閃電狼依然靠著長短槍陣強勢以2：1勝出取得第四勝，終場閃電狼就以4比2成功挺進冠軍戰，挑戰「零敗王者」Ardeont。

首張地圖為尼泊爾控制點，閃電狼拿出招牌長短槍陣對上HKA的132體系，開局後閃電狼很快就取得控制權，HKA攻勢接連失利，由閃電狼接連在兩個回合都順利奪得控制權，取得第一勝。

首張地圖閃電狼拿出招牌長短槍陣接著兩個回合奪下控制權。（取自YOUTUBE）

第二張地圖為國王大道，由HKA先攻，順利拿下第一點，儘管靠著奪命女架槍及源氏的龍一文字進場收頭助推車持續前進，但最終還是被閃電狼在B點前手下；攻守接換後，HKA改為222陣型，雖成功擋下閃電狼第一波攻勢，但終究還是讓閃電狼順利將推車推進至B點得到兩個小分，取得第二勝。

在第二張地圖HKA儘管靠著源氏龍一文字收頭，但還是被閃電狼在B點前守下。（取自YOUTUBE）

第三張地圖為地平線月球殖民地，HKA將222陣型從源氏改為閃光，但成效不彰只能換回源氏後，順利取得A點佔領點，接著強勢壓陣B點，閃電狼無力防守，讓HKA率先取得2個小分；攻守交換後，閃電狼只花了6分鐘就取得A、B兩點追平比數；接著又靠個托比昂的砲台成功緩助HKA攻勢，再度攻守交換後，閃電狼順利再度佔領A點，取得第三勝。

第三張地圖閃電狼在3:2情況下險勝。（取自YOUTUBE）

接著在第四張及第五張地圖的66號公路及愛西瓦德，HKA強勢阻擋閃電狼拿下勝利，接連取得二連勝，將比賽拖進第六張地圖灕江天塔，雙方在這張地圖都沒有拿出雙飛陣，依然是長短槍對上雙刺客陣的對決，前兩小分雙方戰成平手，但第三小分很快就被閃電狼拿下，順利取得第四勝，挺進8日的冠軍戰。

在第六張地圖閃電狼還是靠著招牌長短槍取勝。（取自YOUTUBE）