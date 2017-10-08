NBA》挨批「非領袖的料」 哈登反擊前教頭：他才小丑咧

前主帥麥克海爾（左）認為哈登不具領袖特質。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕火箭球星哈登（James Harden）遭前主帥麥克海爾（Kevin McHale）「指教」，認為他不具領袖特質，哈登今正面反擊，既指出對方不但沒教過關於領導一個團隊的事，更直接以「小丑」形容麥克海爾。

麥克海爾曾在火箭和哈登共事3個球季，日前他於NBA TV對火箭作出分析，他表示，哈登可以傳球或當個全方位的球員，但不具備領袖特質，保羅（Chris Paul）的加入將會幫助他分攤場上的事，而不必分神領導球隊。

對於前主帥的「指教」，哈登回應，過去麥克海爾要求他做的任何事情，他都全力以赴，「老實說我覺得他（麥克海爾）才是小丑。我能大言不慚的說，當我每天踏上休士頓球場，試著帶領這支球隊，而他根本不曾教導我該怎麼做。但我做得很好，你可以問球團、我的教練，任何人，作為球員、球隊領袖，我每天努力讓自己變得更好，我通常不會在社群媒體和誰互罵，但我打算為自己挺身而出。」

哈登表示，麥克海爾被炒（2015年11月）仍耿耿於懷，但也撇清這和兩人的恩怨無關，「當初他誇我多出色、他有多幸運待在這團隊，但幾年後卻完全打臉自己的說法，也應證了他是這樣的人罷了。」不過哈登同意麥克海爾所說，保羅的加入會幫助自己成為更好的球員，「我需要他讓我變得更強，他也是一樣的。」