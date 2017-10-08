MLB》哈波驚天兩分彈振士氣 齊默曼轟炸小熊扳平系列賽

〔記者張浩群／綜合報導〕國民與小熊的分區系列戰第2場，小熊前7局靠著強投萊斯特（Jon Lester）6局失1分的優質先發，和主砲瑞佐（Anthony Rizzo）的2分砲，取得3：1領先，未料進入第8局風雲變色，哈波（Bryce Harper）、齊默曼（Ryan Zimmerman）接力開轟灌進5分，率隊以6：3逆轉小熊，在5戰3勝制的國聯分區系列戰以1：1扳平。

哈波敲出追平2分彈。（美聯社）

國民今天在主場續戰小熊，力拚把戰局扳平，昨天犯下關鍵失誤的倫登（Anthony Rendon）試圖戴罪立功，在首局砲轟萊斯特，陽春砲助隊先馳得點，攻下國民這系列賽的第1分，而小熊捕手康崔拉斯（Willson Contreras）下一局也開砲，一棒追平比數。

哈波敲出追平2分彈。（美聯社）

小熊4局上攻勢再起，布萊恩（Kris Bryant）率先敲出二壘安打，下一棒瑞佐從國民先發投手岡薩雷茲（Gio Gonzalez）手中擊出右外野2分砲，國民提出挑戰，球迷疑似伸手到場內撈球，最後經電視重播輔助判決仍維持原判，由於挑戰失敗，小熊一棒超前。

瑞佐敲出致勝2分砲。（法新社）

值得一提的是，瑞佐在這系列戰得點圈有人的情況下，都能敲出安打，3打數3安打，貢獻1轟4打點。

小熊先發投手萊斯特雖然首局掉分，但他馬上回穩，連續投出3局三上三下，主投6局只被敲出2支安打失1分，保送和三振各2，這也是他季後賽生涯20場先發當中，被敲最少安打的一次。

萊斯特。（法新社）

國民前7局只敲出2支零星安打，只靠著倫登的陽春砲得到1分，國民8局下推出林德（Adam Lind）代打，這是他生涯第一次在季後賽出場，並順利擊出首安，下一棒哈波展現超級球星價值，敲出一發驚天2分彈，也是他自9月傷癒歸隊後的首轟，再度把戰局扳平。

這一轟也令國民士氣大振，齊默曼隨後補上一發3分砲，國民終場以6：3逆轉小熊，系列戰追成1：1平手。

國民10月10將作客小熊主場進行第三戰，國民將推出塞揚王牌薛哲（Max Scherzer）力拚聽牌優勢，小熊則是派出昆塔納（Jose Quintana）。

齊默曼3分砲助隊奪勝。（美聯社）

哈波敲出追平2分彈。（美聯社）