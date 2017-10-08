NBA》末節逆轉戰局 魔術3分差擊敗熱火

A.戈登（右）拿下19分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今天NBA熱身賽魔術在主場迎戰熱火，共有五人得分上雙，A.戈登（Aaron Gordon）表現亮眼，攻下19分、6籃板，與熱火J.理查森（Josh Richardson）並列全場最高分，終場魔術以93：90擊敗熱火，目前熱身賽2勝1敗。

首節魔術率先取得領先，次節熱火開啟攻勢，J.理查森、艾靈頓（Wayne Ellington）合力射進5記三分彈，單節攻下32分超前比數，上半場結束熱火有5分領先。

J.理查森（右）今天砍下19分。（美聯社）

易籃後，熱火靠著中鋒懷特塞德（Hassan Whiteside）打出一波11：0攻勢，一度領先16分，第四節卻遭魔術後來居上，本季選秀第6順位艾薩克（Jonathan Isaac）關鍵罰球三罰全中超前比數，最後熱火以3分之差遭逆轉。

魔術A.戈登（Aaron Gordon）拿下19分、6籃板並列全場最高，艾薩克及J.西蒙斯（Jonathon Simmons）也各攻下13、12分，裴頓（Elfrid Payton）手感平平不過有9助攻。

熱火J.理查森砍下19分，懷特塞德、威特斯（Dion Waiters）也各得17分，懷特塞德更搶下15籃板，表現亮眼，不過最後以3分之差踢館失敗。

魔術裴頓（左）、熱火威特斯（中）。（美聯社）