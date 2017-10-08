MLB》不只「關鍵未挑戰」惹議 吉拉迪換投調度也被罵翻

先發沙巴西亞昨被換下場。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基總教練吉拉迪（Joe Girardi）昨於關鍵判決未提挑戰慘遭撻伐，美媒痛批此舉摧毀洋基扳平系列賽機會，吉拉迪該局投手調度同樣備受質疑，對此吉拉迪回應自己得負起全責。

洋基昨在6局下被印地安人扛出滿貫砲扭轉戰局，大聯盟官網指出，除了關鍵觸身判決未提出挑戰惹議，吉拉迪該局換投決定也令人不解，他在1出局時將用球數僅77球、近13位打者解決12位、即將對上後段棒次的先發沙巴西亞（CC Sabathia）換下場，由中繼投手格林（Chad Green）續投。

「考慮當時情況，我們在第6局還需要2個出局數，我知道他們可能會用齊森霍（Lonnie Chisenhall）上來代打，所以會是連續三名右打，而齊森霍只能替代一名打者，表示當然要讓格林面對兩名右打，我是這樣看的。」吉拉迪說，沙胖本季對右打防禦率3.88、對左打防禦率則是2.81。

格林續投被扛滿貫砲。（資料照，美聯社）

「如果我讓沙巴西亞多投一人次，讓打者出局，我會不會讓沙巴西亞續投？也許吧。那如果被打者敲安，可能就是最後一人次了，然後我們仍然剩下兩個出局數還沒搞定。」吉拉迪說。格林接手後雖成功製造飛球取得2出局，但被下一棒高姆斯（Yan Gomes）擊出二壘打攻佔二三壘。

吉拉迪選擇讓格林續投，隨後發生觸身判決未挑戰惹議，再被林多（Francisco Lindor）擊出滿貫轟追到剩一分落後。吉拉迪解釋是因為格林過去對林多表現出色，才會讓他留在場上，承認自己得對一切負起全責，結果讓他覺得糟透了。格林生涯對林多2打數未被敲安，另有2次保送。

「我沿用了過去兩三個月以來慣用的準則，但昨天並不管用，所以我得承擔所有責任。我這個人就是這樣，以前當球員也是如此，不管我們什麼時候輸球，我都相當難受，這次尤其痛徹心扉。」吉拉迪說。

大聯盟官網提及，洋基前教頭托瑞（Joe Torre）在10年前同樣是美聯分區系列賽第二戰，發生關鍵調度失誤讓他懊悔萬分，洋基最後輸了系列賽，也成為托瑞執教最後一戰。洋基目前0勝2敗瀕臨淘汰，吉拉迪表示得向前邁進、結果拭目以待。

吉拉迪成為眾矢之的。（資料照，美聯社）