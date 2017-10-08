「王貞治二世」降臨東瀛？ 日媒推薦巨人搶王柏融

王柏融吸引多支日職球團注意。（資料照，特派記者林正堃攝）



〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿「大王」王柏融在年初台日對抗賽一戰成名，本季穩居中職打擊四冠王，連續2年都是「四割男」，引起多支日職球隊高度關注，據《夕刊富士》報導指出，本季落入B段班的央聯豪門讀賣巨人季後目標補強洋將，季後有可能旅外的王柏融將會是選項之一。

《夕刊富士》報導，讀賣巨人本季第4名作收，無緣連續11年晉級季後賽，教練團將會做出變動，將找回前巨人球星吉村禎章，而巨人長打火力匱乏，是央聯唯一一支沒有20轟打者的球隊，陣中4名野手敲出10轟以上，以洋砲麥基的18轟為最多，為了補強長程火力，巨人有意從洋將下手，養樂多主砲巴倫汀、中日龍前重砲葛雷諾都在名單之內，除了上述人選外，作者認為王柏融也是一名不錯的人選，有望成為巨人救世主。

內文也指出，王柏融有機會能夠成為像阿部慎之助一樣的強力左打者，有意季後將旅外打拚，不過他與桃猿簽下5年合約，根據中職規定王柏融年資要滿3年才能旅外，有興趣的國外球團要等到明年9月才可以和桃猿討論旅外的相關事宜。

王柏融將會參加11月在日本舉辦的亞冠賽，勢必再掀起一股「大王熱」，作者最後更稱王柏融是「王貞治二世」，期待他能加盟讀賣巨人，解決球隊困境。