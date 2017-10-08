MLB》表現不穩成隱憂 田中將大驟死戰先發坦言壓力大

田中將大坦言先發有壓力。（資料照，USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕洋基客場二連敗瀕臨淘汰，明將回主場背水一戰力抗印地安人，與卡拉斯科（Carlos Carrasco），面對輸不得的緊張局面，銜命先發的日籍王牌田中將大坦言的確有壓力，但已曾過往經驗獲益得以作足準備，出場只會專注投球。

「很顯然地，是的，確實有壓力，但站上投手丘後還是得把事情做好，所以我的目標、或者說我的焦點，就是出場、然後投球。」田中將大說，他生涯對印地安人4場先發獲1勝2敗，防禦率4.63，大聯盟生涯主場戰績29勝12敗、防禦率3.29，略優於客場23勝16敗、防禦率2.55。

大聯盟官網指出，洋基目前需要三連勝才能續闖季後賽，儘管難度頗高但並非前所未見，歷史上共有56隊在五戰三勝制的分區系列賽中陷入0勝2敗的絕對落後，其中有7隊演出驚奇大逆轉，洋基是其中之一，他們在2001年球季後來居上淘汰運動家。

大聯盟官網認為，洋基本季重演歷史驚奇晉級並非不可能，但前提是本季狀況不穩的田中將大得投出最高水準的表現。田中將大本季例行賽30次先發獲13勝12敗，防禦率4.74，例行賽最後一次先發對藍鳥飆出旅美生涯代表作，主投7局無失分狂飆15K奪勝，但前一週同樣對藍鳥卻以5.2局失7分吞敗。

田中將大對藍鳥7局無失分狂飆15K。（資料照，法新社）

「我們需要他投得像前幾天那場比賽一樣，單場飆15K的樣子吧。球隊打線會非常拚命，田中也得努力解決對方打者。」總教練吉拉迪（Joe Girardi）說，「田中本季狀況起伏不定，到下半季已經穩很多了，但還是有一些高低起伏。」

田中將大旅美四年至今僅有一場季後賽經驗，他於2015年美聯外卡戰掛帥先發，對太空人主投5局挨2發陽春砲苦吞敗投，「我認為我已從2015年那場比賽中學到東西，不僅如此，今年幾場必須拿出表現的大比賽也讓我獲益良多，而且光是觀看季後賽，你就能感受到該把哪些事做好，所以我已經做足準備出場投球。」田中將大說。

大聯盟官網點出，明天田中將大對印地安人的比賽，將會是一場有趣的矛盾之戰，因為田中將大是高三振率投手，讓打者在好球帶外的揮空率37.8％為全大聯盟最高，而印地安人本季團隊三振數在美聯是第二少。只是田中易挨轟的問題也值得關注，他在本季挨35轟高居美聯第三、隊史第二多。

田中將大已準備好出場投球。（資料照，美聯社）