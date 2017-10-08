NBA》中國行太嗨 杜蘭特吼球迷打招呼（影音）

〔體育中心／綜合報導〕勇士本周遠赴中國打海外熱身賽，今晚將在上海再戰灰狼，不少中國球迷湧入上海一睹群星風采，總冠軍賽MVP杜蘭特（Kevin Durant）也用滿滿的熱情回應球迷期待，他和中國球迷一段「嘶吼式」招呼，影片在instagram短短時間就吸引60萬人觀看。