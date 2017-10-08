NBA》向公牛霸業看齊 湯普森：勇士新王朝將至

湯普森。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍金州勇士3年內奪下2冠，本季朝2連霸邁進，當家球星湯普森（Klay Thompson）今天受訪時表示，希望球隊能以1990年代奪下6冠的公牛王朝為目標，建立起屬於自己的「勇士王朝」。

由「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）所率領的芝加哥公牛，在1991年至1998年，2度完成3連霸霸業，8年內勇奪6冠。目前在上海進行熱身賽的勇士球星湯普森，被問及現在的勇士是否已經很接近當年的公牛王朝，湯普森說道：「我覺得很接近了，可是我們還有很長的路要走，但是我們從球迷身上，看到宛如當年90年代公牛的盛況。」

湯普森表示，當時公牛一票難求，就像現在的勇士一樣，雖然能與公牛相提並論是一件很光榮的事，前年超越他們奪下全聯盟戰績最佳的73勝，能與喬丹交手一直是自己的夢想，可惜現今沒有時光機回去，但他們永遠是球迷心目中永遠的王朝，「我們還沒到那樣的水準，不過我們可以建立屬於自己的王朝。」

「我們不能與公牛隊相比，」曾是公牛王朝一員的勇士總教練柯爾（Steve Kerr）表示，當年他們8年拿下6冠，球隊3年2冠固然不錯，未來仍需要繼續前進，努力創造好成績。