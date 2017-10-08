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瓊斯盃
2017年10月06日
（2場）
結果
2
紅襪
8
太空人
結果
0
洋基
4
印地安人
2017年10月07日
（4場）
結果
2
紅襪
8
太空人
結果
8
洋基
9
印地安人
結果
3
小熊
0
國民
結果
5
響尾蛇
9
道奇
2017年10月08日
（2場）
05:00
0
小熊
0
國民
09:00
0
響尾蛇
0
道奇
2017年10月09日
（2場）
02:30
0
太空人
0
紅襪
07:30
0
印地安人
0
洋基
2017年10月07日
（2場）
結果
2
兄弟
7
桃猿
結果
8
獅
2
悍將
2017年10月08日
（2場）
17:05
0
兄弟
0
桃猿
17:05
0
獅
0
悍將
2017年10月11日
（1場）
18:35
0
桃猿
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獅
2017年10月06日
（2場）
17:00
0
中日
0
阪神
17:00
0
歐力士
0
軟銀
2017年10月06日
（3場）
結果
89
小牛
112
魔術
結果
88
熱火
107
籃網
結果
101
暴龍
106
拓荒者
2017年10月07日
（8場）
結果
100
尼克
104
巫師
結果
110
塞爾提克
102
七六人
結果
87
老鷹
109
活塞
結果
106
溜馬
102
騎士
結果
101
公鹿
114
公牛
結果
91
鵜鶘
102
雷霆
結果
93
國王
113
馬刺
結果
101
太陽
112
爵士
2017年10月08日
（2場）
07:00
0
熱火
0
魔術
19:00
0
勇士
0
灰狼
2017年10月09日
（6場）
03:00
0
騎士
0
巫師
03:30
0
拓荒者
0
快艇
04:00
0
金塊
0
馬刺
07:00
0
鵜鶘
0
公牛
07:30
0
尼克
0
籃網
09:00
0
國王
0
湖人
今日NBA熱身賽戰績
2017/10/08 12:09
A.戈登（右）今天砍下19分。（美聯社）
魔術93：90熱火
勇士：灰狼（19：00開始）
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