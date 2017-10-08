MLB》克蕭第7局魔咒再現 道奇總仔傷腦筋

克蕭昨對小熊拿下勝投，卻單場挨了4發全壘打，寫下隊史紀錄。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇王牌克蕭（Clayton Kershaw）季後賽深陷「第7局魔咒」，過去總在第7局出狀況，昨天單場挨了4發陽春砲，其中2發就是出現在該局，雖然球隊最後仍拿下勝利，但也不禁讓總教練羅伯斯（Dave Roberts）考慮縮短他的投球局數。

克蕭昨先發6.1局被敲4轟失4分，所幸都是陽春砲未造成嚴重傷害，他在7局上被馬泰（Ketel Marte）和馬席斯（Jeff Mathis）「背靠背」開轟後，帶著3分領先優勢黯然退場，道奇終場以9：5擊敗響尾蛇搶下首戰勝利，克蕭順利拿下勝投，不過卻成為隊史首位季後賽單場挨4轟的投手。值得一提的是，克蕭生涯季後賽在第7局共失了17分，防禦率高達21.86。

「我不會把過去個人紀錄看得太重，」羅伯斯表示，季後賽戰況變化多端，依照當下的情況去做調度才是對的，他相信自家的牛棚，但克蕭是一個特別的存在，很想讓他繼續投下去。

羅伯斯接著說道，這一戰也讓他學到不少東西，往後的比賽都會和往常一樣與大家討論，做出最好的決定，球隊擁有實力堅強的牛棚，克蕭能投幾局算幾局，不會強求，當下的分數也是教練團考量的範圍。