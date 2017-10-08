MLB》蛇王開轟成空響 道奇逆轉聽牌

普伊格繳出4支3、2打點。（法新社）

〔記者石毓琪／綜合報導〕首戰失利的響尾蛇今作客道奇，「蛇王」高德史密特（Paul Goldschmidt）首局開轟、祖利（Brandon Drury）代打3分砲苦追，道奇選擇提前讓守護神簡森（Kenley Jansen）上班收到奏效，不給響尾蛇有反咬空間，終場8：5收下第二勝聽牌。

高德史密特1局上從道奇先發希爾（Rich Hill）敲出2分砲，然而響尾蛇沒能沉浸領先多久，例行賽近3場對戰只失2分的先發雷伊（Robbie Ray）控球失準，第4局先是暴投奉送追平分，並被泰勒（Chris Taylor）敲出超前安打，4.1局失4分退場。5局下菜鳥Jimmie Sherfy接替雷伊投球，道奇連著4支安打豪取4分，7：2大幅領先。

高德史密特首局開轟。（法新社）

反陷入5分落後的響尾蛇，自第3局後連續3個半局受限於道奇投手輪番封鎖，終於在第7局再現生機，一二壘有人，響尾蛇啟用祖利代打，道奇也換上整季沒挨轟過的摩洛（Brandon Morrow）對決，祖利一發大號3分砲，追到僅剩2分差。道奇在7局下添加1分保險分後，第8局提前讓簡森上場，他也不負期待連拿5個出局數，收下救援成功，而在5局上中繼的日籍投手前田健太，1局無失分好投，拿下生涯第一個季後賽勝投。

前田健太拿下季後賽第1勝。（法新社）

此役高德史密特擊出生涯季後賽第4轟幫助球隊領先，蛇王也追上岡薩雷茲（Luis Gonzalez）登隊史第2多，累積11分打點也攀上第3；祖利則寫隊史第3支季後賽代打全壘打；不過主隊道奇更勝一籌，不僅是隊史首次季後賽前2戰得分都超過8分，也是繼2009年後，又一次率先於季後賽取得2勝優勢。

簡森8局上1出局即登板，連續抓下5出局拿救援成功。（美聯社）