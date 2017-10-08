中職》板凳出暴徒 桃猿代打部隊史上最強

Lamigo桃猿代打部隊堪稱史上最恐怖。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕今年中職例行賽程接近尾聲，Lamigo桃猿代打部隊堪稱史上最恐怖，各項團隊代打數據都名列史上第一。

數字會說話，本季桃猿團隊代打120打數擊出44支安打，另獲17次四死球，打擊率3成67、上壘率4成36、長打率5成75、得點圈打擊率4成29、外帶7支全壘打，上述5項團隊代打數據，全都是中職史上單季單隊第一，桃猿「板凳暴徒」相當可怕。

以個別代打球員來看，林智平8支5、2轟，朱育賢9支4、2轟，陳俊秀6支4，廖健富4支3，林承飛7支3，郭嚴文4支2，代打打擊率都在4成以上，板凳深度厚實；另外，今年季初劉時豪「單膝跪地」代打3分砲，上半季末對中信兄弟陽耀勳「神代打」開轟追平比分，都令球迷印象深刻。

要說明的是，本季桃猿代打累積29打點並非史上最多，紀錄為34打點，都是統一獅所締造的，分別在2009年和今年達標，本季光是唐肇廷和楊家維，兩人代打就攜手打下15打點。

如果以中職歷史來看，代打擊出最多安打的是林鴻遠55安，代打最多轟是林鴻遠、郭岱琦和陳連宏並列的6轟，郭岱琦代打累積53打點則是聯盟紀錄，1996年時報鷹李聰富代打轟出兩發滿貫砲，技驚四座。