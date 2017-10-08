LOL》2017全明星賽12月北美開打！ 明星選手票選將於11月開跑

今年的全明星賽將於12月7日至10日於美國洛杉磯NA LCS演播室舉辦。（取自LOL Esports flickr）

〔記者陳耀宗／台北報導〕每年《英雄聯盟》世界大賽結束到各賽區春季賽開始的空檔正是一年一度的全明星賽事，粉絲將可看到來自各賽區的頂尖組合進行捉對廝殺的精采對戰，今年的全明星賽將於12月7日至10日於美國洛杉磯NA LCS演播室舉辦，相關的選手票選及門票資訊將在世界大賽結束後公布。

今年的強強對決將與過往的無差別亂鬥及元素大戰等娛樂項目告別，將由2017全球總決賽表現最好的八個賽區，也就是韓國LCK賽區、歐洲LCS賽區、北美LCS賽區、中國LPL賽區、台港澳LMS賽區、東南亞GPL賽區、土耳其賽區及巴西賽區的粉絲來票選出該賽區的夢幻隊陣容，進行交手。

八隊會分為兩個組別，進行BO1單場循環賽，各組前兩名隊伍晉級BO3四強賽，最終的冠軍賽則是五戰三勝制。

除了主賽外，每支夢幻隊還將從中派出兩名代表，進行1v1單挑賽正面交鋒，這16名選手將是由各隊教練選出，16強及8強賽採單敗淘汰制，4強和冠軍戰則是三戰兩勝制。

最重要的票選規則，八個參賽區的粉絲將為每個位置選出一名選手（該票選選手須在最近的賽區賽季參賽場次不得少於20%才有獲投票資格），粉絲只能為自己所在賽區的選手投票，每個戰隊最多兩名選手，而賽區內所有選手都會為其所在賽區的隊伍票選一名教練，教練同樣得參加過最近的賽區賽季才有資格獲得票選。相關的票選及門票細節將會於2017全球總決賽結束後逐一公佈。

Riot Games也同步釋出一些QA回應玩家的疑問，如為何要改掉過往的娛樂項目，回應中指出，過去幾年的全明星賽目的主要是娛樂而非競技，今年希望把目的擺在「獲勝」，如果全明星賽把大家從競技環境中拖出來去進行娛樂性質比賽，必然會分散大家注意力，淡化主賽事的競技性。

至於為何選在北美LCS演播室辦比賽而非世界各地巡迴？主辦方指出，今年因應新版本全明星賽推出，他們認為洛杉磯場地可以提供靈活的空間，又能在容納現場觀眾的同時向全球進行成功轉播，是符合粉絲、職業選手及賽事團隊的最佳選擇，「在往後的日子裡，我們完全有可能讓全明星賽在世界各個不同的地點舉辦」。