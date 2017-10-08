網球》笑傲紫禁之巔！辛然配4連冠、18連勝！ 中網封后千萬進帳

辛吉絲／詹詠然拿下中國網球公開賽冠軍，硬地18連勝、合拍第9冠到手。（取自中網官方推特）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「辛然配」笑傲紫禁之巔！北京進行的中國網球公開賽，台將詹詠然／「瑞士公主」辛吉絲（Martina Hingis）后臨天下，6：1、6：4強壓捷克赫拉瓦科娃（Andrea Hlavackova）／匈牙利芭波絲 （Babos Timea），頭號種子「辛然配」再剋勁敵完成對戰3連勝，也笑擁合拍以來第9冠。

週日中網女雙冠軍戰強碰第4種子「匈捷聯軍」，不巧中午當地突然下雨，中央球場只能關上頂棚，事事被迫延後約半小時，老經驗如「辛然配」未受影響，甚至還下場協助球僮持毛巾擦乾地板，場面相當逗趣。

辛然配下場協助球僮持毛巾擦乾地板。（美聯社）

新科世界球后組合決賽上陣氣勢如虹，第2局率先破發，3：0強勢開局，「匈捷聯軍」勉強保發後，又讓殺紅了眼的「辛然配」再下3局，首盤輕鬆到手。次盤「辛然配」乘勝追擊，雙方一路互保至第7局，她們逮住機會突破，順勢再保5：3聽牌，最後兩邊人馬互保，讓「辛然配」直落2贏得勝利，也繼先前馬德里紅土、辛辛那提硬地後，第3度擊退這組老冤家。

37歲搭28歲的老少「辛然配」，自今年2月起組軍，連戰皆捷的競爭力展露無遺，現已至少集滿9冠、52勝，包括近來掀起的4連冠、18連勝高潮。本屆中網女雙冠軍獎金高達43萬180美元 （約1306萬台幣）、職業積分1千分，「辛然配」如願攻頂，等於包辦今年WTA等級最高4站「超強賽（Premier Mandatory）」中的3冠，先前她們已贏得印地安泉、馬德里雙料金盃，僅邁阿密4強止步。「辛然配」也即將角逐10月22至29日的新加坡年終總決賽。