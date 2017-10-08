天利盃鐵人三項半程賽 張婷婷、張家豪姊弟稱后封王

2017天利盃梅花湖全國鐵人三項錦標賽第二天半程賽、半程接力賽，總計今年吸引三千多人共襄盛舉，場面熱鬧滾滾。（中華民國鐵人三項協會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2017天利盃梅花湖全國鐵人三項錦標賽落幕，鐵人界「 張家班」依舊神勇，張婷婷、張家豪姊弟在半程鐵人賽締造女、男子組四連霸，行程滿檔的她們，還將馬不停蹄角逐台東鐵人賽、 宜蘭全運會及台灣登山王自行車等，期許彼此再創佳績。

其實張婷婷半程賽四連霸過程，還是有點波折，「 熱身時才發現車子電子變速沒電，姐姐把計時車讓給我騎， 但尺寸不同，騎車時趴的姿勢怪怪， 我在自由車第一個折返點先追到大家，接著伺機單飛，才以1小時2分鐘31秒突圍。」至於原要尋求五連霸的大姐張嘉家， 因全運扭傷腳，週五天利盃標準賽放棄，連霸數字停在「四」 ，週六勉強上陣，前兩項在女子組排第二，僅次自家人張婷婷， 但跑步時腳太痛，不得不退出。

張家豪則以58分21秒在半程賽男子組寫下四連霸，他說：「游泳還可以， 第二個上岸，自由車出去就領先。但跑步時感覺腳有點酸、肌肉緊繃，最後5公里速度掉下來， 只能利用時間調整呼吸，避免抽筋。」

張婷婷、張家豪週四先角逐全運鐵人賽標準賽、隔天上午拚全運混合接力賽、下午天利盃鐵人賽標準賽，週六又投入半程賽， 短短3天內連拚4場，超人般體能與意志力令人懾服。

張婷婷克服自由車狀況締造女子組四連霸。（中華民國鐵人三項協會提供）

趕場出賽的張家豪寫下男子組四連霸。（中華民國鐵人三項協會提供）