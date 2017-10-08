高球》印度珊度仰德TPC封王 呂偉智惜吞敗拿第三

印度選手珊度在第18洞果嶺前沙坑，奮力將球擊出。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／林口報導〕台灣好手呂偉智今天在2017仰德TPC錦標賽最後決戰，因為後9洞出現3個柏忌，未能如願封王，只獲得第3名，印度選手珊度最終以總計276桿，1桿之差奪冠。

這是印度選手珊度生涯首座亞巡賽冠軍，賽後他從仰德育樂公司副總經理許家堯手中接過冠軍盃和9萬美元獎金。

印度選手珊度（右）贏得2017仰德TPC錦標賽冠軍，賽後他從仰德育樂副總許家堯手中，接過冠軍盃和9萬美元獎金。（記者趙新天攝）

珊度賽後說：「這星期並沒有預期會獲得勝利，只想著能打好一點，多爭取一些獎金，讓我能取得澳門和香港的參賽機會。這個冠軍到手之後，亞巡賽都可以參加，我的生活會有一些變化，參賽計畫也會重新安排。」

珊度（左2）贏得冠軍，印度選手們上前擁抱道賀。（記者趙新天攝）

最後1回合珊度只打出70桿，最後8洞一路打Par。呂偉智打到第8洞追成平手，中間雖有一些起伏，但在第13洞時仍是並列領先。

可惜呂偉智在第14洞開球失誤，花了3桿才上果嶺，保Par推桿沒進，吞下柏忌。稍後又在第17洞選桿錯誤，開球下沙坑再吞柏忌，落後兩桿。

呂偉智在第18洞沙坑救球上果嶺。（記者趙新天攝）

呂偉智在第17洞保Par推桿沒進，吞下柏忌。（記者趙新天攝）

同組的美國選手維曼今天也沒有明顯進帳，他和呂偉智站上第18洞梯台時都落後珊度兩桿。珊度開球之後看著他的球落在球道上，終於知道勝券在握了。

美國選手維曼以1桿之差名列第2。（記者趙新天攝）

維曼最後1洞打博蒂，以277桿獲得第2，呂偉智打Par，總計278桿名列第3。他說：「後9洞出現3個柏忌都是開球遇到逆風，自己沒打好，讓珊度等到冠軍。不過這個結果雖不滿意還可以接受。」