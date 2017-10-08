中職》稻葉和洪總相見歡 「歡迎王柏融來日職挑戰」

亞錦賽日本國家隊總教練稻葉篤紀（右）拜會桃猿隊總教練洪一中（左）。（記者王藝菘攝）

〔記者倪婉君／桃園報導〕新任日本國家隊監督稻葉篤紀今天再到桃園球場，除了拜會執掌亞冠賽台灣隊兵符的桃猿總教練洪一中，也給王柏融、朱育賢兩位桃猿強打鼓勵，「歡迎你們來日本職棒聯盟挑戰!」

稻葉昨天已到桃園球場觀戰，賽後就已先向洪總致意。原本聯盟規畫今天賽前讓稻葉和洪總碰面，但稻葉主動要求昨賽前就先和洪總打招呼，今天再正式會面，洪總也笑說，「因為我是賢拜，這是日本人的基本禮儀，我認為也是台灣球員必須學習的地方。」

洪總表示兩人之前已交手過多次，從2006年亞洲職棒大賽，2008年北京奧運，到兩次台日對抗賽。稻葉則表示，今天除了會繼續觀看比賽，也會趁機學習洪總的調度功力，也讓洪總在一旁笑得不好意思，直說不敢當。

洪總在會面後也送鳳梨酥等台灣伴手禮給稻葉，稻葉笑著收下，還說不好意思在賽前練習時打擾。

由於稻葉在昨天賽後，就已特別點名在亞冠賽要注王柏融和朱育賢兩名打者，桃猿也特別安排兩人和稻葉見面。稻葉向兩人說加油，也鼓勵他們打去日職挑戰，王柏融則說，「很榮幸，讓稻葉知道有我這個人。」

亞錦賽日本國家隊總教練稻葉篤紀（右）拜會桃猿隊總教練洪一中（左）。（記者王藝菘攝）

亞錦賽日本國家隊總教練稻葉篤紀（右）拜會桃猿隊總教練洪一中（左）。（記者王藝菘攝）

亞錦賽日本國家隊總教練稻葉篤紀（左），與桃猿隊陽耀勳（右）相見歡。（記者王藝菘攝）

亞錦賽日本國家隊總教練稻葉篤紀（左），與兄弟總教練史耐德（右）相見歡。（記者王藝菘攝）

亞錦賽日本國家隊總教練稻葉篤紀。（記者王藝菘攝）