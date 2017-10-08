MLB》洋基僅1成25機會拚翻盤 田中將大指叉球是關鍵？

田中將大。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕美聯分區系列賽，洋基對印地安人處於0：2的絕對劣勢，背水一戰的洋基將派出日籍投手田中將大先發。印地安人總教練法蘭柯納（Terry Francona）則認為，田中將大的指叉球狀況是關鍵。

法蘭柯納表示，「他（田中將大）今年表現稍微不太穩定，但大多是賽季前半段，後半段他表現很好，尤其是最後一場先發投得很棒。」法蘭柯納說，田中將大的指叉球會是他巨大的武器。

田中將大在6月17日時戰績是5勝7敗防禦率6.34，之後他漸漸回穩，本季戰績為13勝12敗防禦率4.74，上場他例行賽先發對藍鳥，7局飆出生涯新高的15次三振，僅被敲3安。不過，他今年沒有對戰印地安人的紀錄。

《紐約每日新聞》認為，當田中將大的指叉球狀況好，幾乎很難打到他的球，但這也考驗著捕手桑契斯（Gary Sanchez）的接球功力，田中將大也對桑契斯有信心。

洋基外卡殊死戰的先發塞維里諾（Luis Severino）對雙城僅投0.1局失3分退場，明天洋基與印地安人的關鍵戰役，他也有可能登板後援。

大聯盟歷史上共有56支球隊在5戰3勝制的系列賽陷入0：2的落後，有7隊上演大逆轉，機率僅1成25，但洋基就曾在2001年逆轉運動家。

印地安人總教練法蘭柯納。（資料照，美聯社）