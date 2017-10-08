NBA》全明星賽改制 J.R 史密斯點出這個問題

騎士隊「神經刀」JR史密斯。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕NBA宣布本季明星賽將出現重大變革，東西部得票最高的球員將擔任兩隊隊長，並可從入選的球員當中，挑選自己的隊友，屆時也將不再以東西部做為劃分依據，不過對此騎士隊「神經刀」JR史密斯（J.R. Smith）卻認為雙方陣容挑選過程應該要保密，否則兩隊隊長在挑選球員時，恐會造成不必要的紛爭。

「這會讓球員們陷入一種麻煩的困境，你不能公佈誰最先被挑選，」JR史密斯說，「如果變成最後一個才被挑到的球員，我想對於這些入選全明星賽的球員來說，應該不是件好事，我不認為他們（NBA聯盟）確實考慮清楚這件事該怎麼執行了。」

JR史密斯認為全明星賽挑選隊員隊友的過程應受到保密，而非直接在電視上進行直播。

「他們不應該在電視上直播這整個過程，否則會製造一些不必要的戲劇效果，」JR史密斯說：「我很喜歡制度上面的改變，也覺得這樣的想法是好的，不過假如鵜鶘的「一眉」戴維斯（Anthony Davis）成為最後才被選中的球員，你覺得他會作何感想？」

JR史密斯也提到，相信能夠入選全明星賽對於NBA的球員來說，都是很開心的，但如果變成是最後才獲選的球員，反而可能會衍生不少問題。

不過對於NBA全明星賽的改制，還是獲得不少球員贊同，像勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）之前受訪時就表示雙手贊成，認為全明星賽的改制能讓東西部球員擦出不同火花，也能吸引更多球迷關注。

勇士當家球星柯瑞。（資料照，美聯社）