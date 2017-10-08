網球》挑戰賽雙打之王 泰國酸菜兄弟海碩盃連霸愛高雄

拉提汪塔納雙胞胎獲得男雙冠軍。（記者黃志源攝）

〔記者梁偉銘／高雄報導〕總獎金12.5萬美元（約380萬台幣）的高雄海碩男網賽，第4種子泰國「酸菜兄弟」拉提汪塔納雙胞胎（Sonchat、Sanchai Ratiwatana）默契十足，6：1、4：6、10：6氣走前大滿貫冠亞軍組合的第3種子以色列厄里奇（Jonathan Erlich）／奧地利佩雅（Alexander Peya），締造賽史首見的雙打衛冕紀錄。

這是高雄海碩盃6屆以來，雙打首度由同組人馬連霸。球迷口中的「酸菜兄弟」連續6年來台，去年在此贏得挑戰賽第40冠，今年則改寫為45金，持續笑傲職業男網，更被譽為「挑戰賽雙打之王 」，心有靈犀一點通的兩人賽後說：「很高興也很幸運，可以拿下最後勝利。我們對海碩盃非常熟悉，很喜歡高雄這座城市，也熱愛台灣，希望明年回來連莊。」

賽事首度移師高雄巨蛋，令「酸菜兄弟」齊聲喊讚，「這裡氣候炎熱，又常下雨，室內比賽能減少許多天候變數，這是正確決定。」他們先前已帶家人赴台北參賽，順便造訪地標101大樓，未來也希望一起來高雄，「涮涮鍋這些店和泰國很像，我們的家人一定愛死這口味。」

拉提汪塔納雙胞胎。（記者黃志源攝）

拉提汪塔納雙胞胎。（記者黃志源攝）

拉提汪塔納雙胞胎。（記者黃志源攝）

拉提汪塔納雙胞胎。（記者黃志源攝）

拉提汪塔納雙胞胎。（記者黃志源攝）

拉提汪塔納雙胞胎。（記者黃志源攝）

第3種子以色列厄里奇（Jonathan Erlich）／奧地利佩雅（Alexander Peya）落敗。（記者黃志源攝）

第3種子以色列厄里奇（Jonathan Erlich）／奧地利佩雅（Alexander Peya）落敗。（記者黃志源攝）