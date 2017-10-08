LOL世界賽》D組三隊戰績互咬 MSF、TSM、WE均為二勝一敗

MSF贏下本場勝利後，D組戰況可說是撲朔迷離，領先集團高達三支隊伍，TSM、MSF與WE都是兩勝一敗。（取自LOL Esports flickr）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《英雄聯盟》S7世界大賽小組賽D組首輪賽事結束，第四日賽事首場由WE擊敗閃電狼，而稍後的「瘋狂兔子」MSF也在耗費40多分鐘激戰順利擊敗「北美邪教」TSM後，呈現WE、TSM及MSF三隊均為二勝一敗戰績互咬局面，僅有閃電狼以三連敗墊底，下一週賽事仍撲朔迷離。

本場由MSF先選，選出慎（Alphari）、古拉格斯（Maxlore）、勒布朗（PowerOfEvil）、剎雅（Hans Sama）與珍娜（IgNar）；TSM則是雷尼克頓（Hauntzer）、史瓦妮（Svenskeren）、星朵拉（Bjergsen）、寇格魔（Doublelift）與納米（Biofrost）。（取自Twitch）

開局雙方對戰焦點擺在下路，而MSF不到十分鐘就策劃二波多夾少成功在下路收下3顆人頭，打出兇猛開局，並藉由下路視野優勢拿下首條小龍，但16分鐘TSM的星朵拉（Bjergsen）雖然被MSF兩人夾擊卻存活下來，再靠著隊友支援成功反打一波0換2攻勢，更搶下第二條小龍，雙方隨即進入一段發育期，但TSM在23分鐘的大膽開CALL巴龍成功，也順利彌平前期劣勢。

25分鐘MSF在下路雖想包夾TSM全員卻慘遭反打一波0換2攻勢，靠著勒布朗（PowerOfEvil）持續追擊殘血的TSM全員，才收下一隻走得較慢的雷尼克頓（Hauntzer），接著雙方進入第二條巴龍爭奪戰，雙方多次碰撞都沒有分出勝負 TSM在35分鐘靠著假RECALL真吃巴龍策略成功拿下第二條巴龍，但還MSF也以推倒中路水晶兵營做為交換。

36分鐘MSF靠著TSM中路的視野盲區蹲點成功，收下史瓦妮（Svenskeren）及寇格魔（Doublelift），五人直接挺進高地想要直接結束比賽，但被TSM驚險守下，反讓TSM取得人數優勢順利收下遠古巨龍吹起反攻號角，然而現場因為設備問題暫時了些許時間，比賽恢復後TSM並沒有因為遠古巨龍BUFF獲得太多優勢，面臨第三條巴龍誕生，自家兩路兵營卻即將被小兵攻陷，TSM只能選擇急開巴龍，這波CALL也掉入MSF陷阱，成功打出一波ACE攻勢，最終收下主堡獲勝。

MSF贏下本場勝利後，D組戰況可說是撲朔迷離，領先集團高達三支隊伍，TSM、MSF與WE都是兩勝一敗，而閃電狼則是單獨以三敗結束首輪賽事，接下來下週的第二輪賽事四隊還會互打一次。