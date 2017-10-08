網球》高雄海碩盃「費爸殺手」強壓羅馬尼亞重砲封王

登斯科伊。（記者黃志源攝）

〔記者梁偉銘／高雄報導〕總獎金12.5萬美元（約380萬台幣）的高雄海碩男網賽，俄國第4種子登斯科伊（Evgeny Donskoy）無愧為「費爸殺手」，7：6（7：0）、7：5力退同樣單手反拍的羅馬尼亞第3種子科皮爾（Marius Copil ），27歲「費爸殺手」首度訪台就贏得單打冠軍。

目前世界男單排名89的登斯科伊，今年初杜拜爆冷打敗瑞士傳奇天王費德爾（Robert Federer）而一戰成名，也被國內球迷稱為「費爸殺手」。這位球風犀利冷靜的北國悍將，週日決賽穩紮穩打，面對排行77席、曾在2015年澳網締造時速242公里賽史發球紀錄的科皮爾，雙雄互保纏鬥戰線拉進搶7，「費爸殺手」底線強抽壓制單反重砲，首盤率先到手。

次盤登斯科伊與年長1歲的科皮爾仍一路互保，僵持不下直到關鍵第11局，「費爸殺手」歷經丟士拉鋸首度破發得逞，取得6：5聽牌時，俄男再順勢連下4球保發，驚險贏得金盃。

登斯科伊。（記者黃志源攝）

登斯科伊。（記者黃志源攝）

登斯科伊。（記者黃志源攝）

登斯科伊。（記者黃志源攝）

科皮爾。（記者黃志源攝）

科皮爾。（記者黃志源攝）

科皮爾。（記者黃志源攝）

科皮爾。（記者黃志源攝）

科皮爾。（記者黃志源攝）

科皮爾。（記者黃志源攝）