中職》總結今年兄弟 史總：「整體是相當不錯的一季」

〔記者倪婉君／台北報導〕今天是中信兄弟最後一場例行賽，也是總教練史耐德領軍的第一個球季，他認為，「整體而言，今年有相當不錯的一季。」並已在期待明年春訓，也希望年輕球員能打更聰明的棒球。

兄弟今年堅持美式球風，也請來史耐德領軍，並已至少和他續約到明年球季結束。儘管今年教練和球員歷經磨合期，在戰績上也未繳出亮眼成績，但史總認為若著眼春訓到現在，他認為球員都有不錯的進步，「儘管年輕球員還有很大的成長空間，但至少目前是走在正確的方向。」

從接下兵符到現在，史總認為這是一個很有趣的挑戰，「接下這個工作，要把美國棒球和台灣棒球的優點融合在一起，我現在也很期待明年春訓，希望更能讓球員瞭解到，球隊真正想打出的隊型是什麼。」

回顧今年一整季，史總認為，球員和新的教練團都在互相瞭解、學習，花了很長時間彼此磨合，「現在已經走到不錯的階段，希望明年能夠更好。」兄弟在球季後段拉上不少年輕球員，史總也很享受看他們打球，但認為年輕球員若要走得長久，更要懂得用腦袋，「打出更聰明的棒球。」

兄弟在秋訓也堅守美式政策，已邀請大聯盟教士隊教練來台，不過領隊劉志威表示，目前他們來台和秋訓的時間都未定。

史耐德。（資料照，記者林正堃攝）