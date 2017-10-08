LOL世界賽》B組首週戰況：LZ三連勝居首 FNC黯然三連敗

[1]B組由LZ取得三連勝遙遙領先各隊。（取自LOL Esports flickr）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《英雄聯盟》S7世界賽8日進入小組賽首輪最後一日賽事，經過兩場對戰後B組戰況出爐，由LZ取得三連勝遙遙領先、IMT兩勝一敗緊追在後、以奇招出名的GAM以一勝兩敗仍有機會，最後則是FNC以三連敗坐收，特別是在本日對戰LZ比賽中彷彿失去求勝鬥志，早早在20分鐘就被LZ收下勝利。

[2]首場對戰由GAM對上IMT，前者選出科加斯（Archie）、慨影（Levi）、雷茲（Optimus）、寇格魔（Noway）與露露（Nevan）；後者則是慎（Flame）、古拉格斯（Xmithie）、星朵拉（Pobelter）、剎雅（Cody Sun）與銳空。（取自Twitch）

開局雙方大隊1等就在野區展開碰撞，銳空（Olleh）慘遭收下，而慨影（Levi）開局就不斷壓迫古拉格斯（Xmithie）打野動線給予騷擾，得靠著上中兩路隊友幫忙支援，連帶自己線上漏兵輸線。

但IMT也改變策略把重點擺在下路，連拿下首塔經濟與小龍等地圖物件，並靠著優異轉線早早開通五座外塔，GAM只能被動防守，24分GAM選擇在中路開戰，但卻被IMT反打1換4，隨即收下巴龍，但TSM卻貪心再去吃下小龍，被GAM全員堵到並收下三顆人頭，但IMT還是靠著最後一波BUFF成功從下路收下高地水晶兵營，接著IMT接連拿下第二條巴龍及遠古巨龍後，在三兵營優勢下還是在39分鐘贏下比賽。

[3]第二場比賽則是FNC對上LZ，前者選出茂凱（Soaz）、史瓦妮（Broxah）、星朵拉（Caps）、崔絲塔娜（Rekkles）與銳空（Jesiz）；LZ則是選出納瑟斯（Khan）、古拉格斯（Cuzz）、加里歐（Bdd）、法洛士（Pray）及珍娜（GorillA）。（取自Twitch）

賽前LZ選出納瑟斯就是要拚農到後期，而開局FNC卻也配合對方節奏，讓納瑟斯穩穩發育沒有受到太多GANK順利升上六等開始進行分推戰術，在納瑟斯（Khan）換到下路分推後，FNC卻執意要從上路打出破口卻頻頻失誤，納瑟斯便趁著FNC失誤不斷分推拆塔到對方高地前。

17分鐘FNC想策劃一波4夾3上路塔殺卻被對方破解反收下兩顆人頭，也讓LZ完全掌握優勢，20分鐘就從下路一路打到主堡塔前，更罕見在對方主堡前召喚出預示者「撞塔」，早早在20分鐘結束比賽。