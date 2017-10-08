中職》單季36次救援成功！ 陳禹勳樹立「鄉長障礙」

〔記者倪婉君／桃園報導〕在今年「全猿主場」的最後一場、球季倒數第2場比賽，桃猿終結者陳禹勳在9下登板救援，成功守住3：1的勝利，也拿下本季第36次救援成功的中職新猷，正式樹立「鄉長障礙」。

陳禹勳在9月28日拿下本季第35次救援成功，追平前隊友、洋投米吉亞創於2014年的中職單季35次救援成功紀錄，今天登板則寫下中職新頁，達成單季36次救援成功新猷。

在3：1領先時，陳禹勳面對兄弟首名打者詹子賢，就送出三振，接著讓生涯初出賽的兄弟新秀岳東華擊成一壘方向滾地球出局，再對許基宏投出三振，完成壯舉。

全場逾萬名球迷在最後一打席時，也起立歡呼，共同見證歷史。

Lamigo投手陳禹勳救援成功。（記者王藝菘攝）

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