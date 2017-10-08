超狂！ 香港斥資45億打造自由車館

賽道全部用進口西伯利亞木頭打造。（官方提供）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕2017香港單車節連續三年熱鬧展開，路線經過知名景點，一覽香港城市風光，搭配香港得天獨厚的地理位置，吸引許多車友慕名而來挑戰，總計本次台灣就至少有50名車手參賽，加上亞洲其他國家的選手爭相報名，本屆人數也多達4900人。

香港旅遊局利用運動賽事，推展觀光產業，光是2017年10月，香港就一連串舉辦單車節、香港網球公開賽、香港ASTC鐵人三項和維港泳等四項大賽，期盼藉由體育盛會，連帶提升香港的觀光產業。

自由車賽事則是近年香港積極推動的運動項目，其中香港2013年完工的室內自由車館，更是斥資11.3億港幣（約45.2億台幣）的巨額資金，花了五年才完工，總計能容納3000名觀眾，也讓香港破天荒於今年取得最高水準等級的場地自由車世錦賽的主辦權。

台灣雖成功培養出像蕭美玉等級的奧運場地自由車好手，但其實國內卻沒有任何一座室內自由車場，目前堪用的僅剩下高雄市楠梓和新竹市立自由車場等少數場地，但都是室外場地，維護困難，跑道甚至出現毀損，跟香港的賽道全部用西伯利亞木頭打造，每個月撥大筆經費維護，有天壤之別。

為了符合經濟效益，香港自由車館打造成複合式場館，場內設有健身房、兒童遊樂室、羽球館和桌球場等多種設施，目前雖仍未能回收資金，但卻成為香港市民假日休閒的首選，每到假日總是爆滿，而為了推廣自由車，館方也提供多種課程，甚至免費體驗教學，帶動騎車風氣。

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